Caen 3 armados a bordo de auto robado; los vinculan con asaltos afuera de bancos

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Erik Elías G. R., Antonio C. H. y Eduardo U. G., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito contra la ley federal de armas de fuego y/o explosivos y posesión de vehículo con reporte de robo.

Policías que patrullaban en la colonia Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, se percataron que el conductor de un Mazda 5, color blanco, modelo 2006, realizaban maniobras de manera imprudente poniendo en riesgo su integridad y la de terceras personas.

Motivo por el cual le marcaron el alto en el cruce de las calles Acequia Madre y De la Esperanza, y al realizarles una inspección preventiva a los tripulantes se les localizó en el interior del vehículo una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, así como una réplica de arma de fuego, quedando en ese momento bajo detención.

Los hombres están vinculados a una serie de asaltos con violencia hacia usuarios de bancos en el exterior de las instituciones bancarias, llevándose altas cantidades de dinero, quienes coinciden con las características de los responsables ya que cuentan con video grabaciones de algunos de los taracos.

Al consultar la serie vehicular en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que el automóvil contaba con reporte de robo del 25 de julio del 2025, procediendo con la detención de las tres personas.

"Previa lectura de derechos, Erik Elías G. R. de 22 años, Antonio C. H. de 56 años y Eduardo U. G de 28 fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes citados y será ahí en donde le darán seguimiento al tema de los asaltos con violencia en el exterior de los bancos", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).