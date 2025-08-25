Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) confirmó la detención de un hombre relacionado con el asalto ocurrido esta tarde en una tienda de abarrotes de la calle Cuarta y Tildio, en la colonia Granjas de Chapultepec.

Durante el robo, los delincuentes realizaron un disparo y se llevaron aproximadamente 4 mil pesos.

Hasta el momento, además del hombre detenido, se ha asegurado un arma y una mujer que conducía uno de los vehículos involucrados, mientras que otro sujeto continúa prófugo.

Las autoridades indicaron que el detenido será investigado para determinar su participación en el hecho. No se reportaron personas lesionadas.