Cae tras provocar incendio en una vivienda

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó del arresto de un joven, señalada por el delito de daños.

Elementos municipales en el fraccionamiento Parajes de San José, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaron el incendio de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Costa Dorada y Costa Blanca.

Tras entrevistarse con vecinos, señalaron a Jocelyn A. C. de 23 años, como la responsable de iniciar el fuego, por tal motivo quedó bajo arresto.

“Previa lectura de derechos, fue consignada ante la autoridad por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado”, emitió el comunicado.