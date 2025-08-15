Ciudad Juárez.- Un vehículo de carga terminó al fondo de la acequia madre en la colonia cazadores de Juárez al norponiente de la ciudad, entre las calles Nardos y Margaritas.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el vehículo circulaba de sur a norte por la calle Margaritas, al llegar a la intersección con las calles Nardos y Orquídeas perdió el control, se impactó contra la malla ciclónica y terminó al fondo del cuerpo de agua.

Personal del departamento de Bomberos a bordo de la máquina extinguidora número 10, auxiliaron con el rescate del conductor que recibió primeros auxilios de paramédicos del departamento de Rescate Municipal.

El conductor fue trasladado a una clínica recibir atención médica; en el lugar trascendió que no presentaba lesiones de gravedad.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, realizan el peritaje para evaluar los daños y deslindar la responsabilidad del implicado.

Debido a que el vehículo quedó sumergido en la acequia y detrás de la maleza, no se podía apreciar con claridad el nombre de alguna empresa, un número de identificación o las placas del camión de carga.