Cae por lesionar a su esposa con un cuchillo en Tossa Residencial

Ciudad Juárez.– Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dieron a conocer que arrestaron a José David O. A., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa.

El arresto se hizo en el fraccionamiento Tossa Residencial Etapa I, cuando agentes atendieron un llamado donde se reportó a una mujer lesionada por arma blanca en el cruce de la calle Diamante Blanco y avenida Manuel J. Clouthier.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la víctima, quien señaló directamente a su esposo como el responsable de haberla lesionado con un cuchillo en diversas partes de su cuerpo, para después huir del lugar.

Un vecino de la zona que observó la situación ocurrida brindó a los agentes características para dar con el paradero.

Policías lograron localizar al sujeto unos metros adelante, quien se entregó y declaró haber agredido varias veces con un objeto punzocortante a su esposa en un arranque de ira después de una discusión.

José David O. A. de 40 años quedó detenido y fue consignado ante la autoridad.