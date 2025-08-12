Cae mujer que durante 6 años extorsionó a su ex con amenazas de muerte

Ciudad Juárez.- El agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Erika Judith C. L. por el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de su expareja sentimental.

Con base en datos de prueba, la Unidad de Combate al Delito de Extorsión acreditó la posible participación de la imputada en hechos registrados del 3 de mayo de 2019 al 4 de agosto del presente año.

De acuerdo con la investigación ministerial, la imputada, a través de la aplicación de mensajería de Facebook, envió textos intimidatorios a su expareja para que depositara dinero semanalmente a una cuenta bancaria, a cambio de no dañar su integridad física.

Los mensajes señalaban que, supuestamente, la víctima tenía relación con un grupo delictivo que opera en Ciudad Juárez y que un amigo de la imputada lo estaba investigando por “chapulín”.

Por lo anterior, la víctima realizó, durante ese periodo, varios depósitos de diversas cantidades a una cuenta bancaria a nombre de Erika Judith C. L. El pasado lunes 4 de agosto, la imputada citó a la víctima para que le entregara dinero en efectivo en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce del bulevar Independencia y Talamás Camandari, donde fue detenida en flagrancia.

El Juez de Control, conocedor de la causa penal 4046/2025, ratificó la prisión preventiva justificada a la imputada y resolvió su situación jurídica, además de fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).