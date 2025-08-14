Cae menor de edad con una libra de droga en Juárez

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a una adolescente de 17 años por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

Policías que patrullaban en el cruce de las calles Luis Cabrera y Bambú, en la colonia Los Alcaldes, se percataron de una menor que ante la presencia policial adoptó actitudes evasivas.

Motivo por el cual, fue abordada y al realizarle una inspección preventiva se le aseguró un paquete de marihuana confeccionado en cinta canela, con un peso aproximado de una libra, la cual ocultaba entre sus prendas de vestir, razón por la cual fue detenida.

"Previa lectura de derechos, a la detenida, fue puesta a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).