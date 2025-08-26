Cae hombre por posesión de marihuana en Juárez

Ciudad Juárez.- Ariel Jovani L. B. fue detenido por delitos contra la salud en la calle Oasis de Nigeria y Oasis Mongolia, de la colonia Pradera de los Oasis.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, lo revisaron, encontrándole una bolsa que contenía 542 gramos de hierba seca y olorosa, con características de la marihuana, distribuida en cinco bolsas transparentes.

El detenido de 28 años, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

"Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores", se lee en un comunicado de la Fiscalía.