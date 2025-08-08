Ciudad Juárez.- Daniel Alfonso G. M. fue arrestado como probable responsable del delito de homicidio calificado y agravado, ocurrido el 5 de agosto en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Gregorio M. Solís.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado de 26 años agredió a su víctima con un objeto corto penetrante en diversas partes del cuerpo, para posteriormente huir del lugar.

La necropsia practicada al cuerpo determinó que la causa de muerte fue por shock hipovolémico, laceración multiorgánica torácica, consecutiva a heridas corto penetrantes producidas por arma blanca y que tenía más de 48 horas de fallecido.

En el proceso de la investigación ministerial, se logró identificar al imputado y su posible participación, elementos de prueba que fueron presentados ante el juez de control que giró el mandato judicial por el delito de homicidio calificado y agravado.

La detención se efectuó la noche del jueves 7 de agosto, por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

Las primeras indagatorias señalan que la víctima era parte de la comunidad LGBT+, por lo que se investiga el delito de homicidio por razones de género con agravante.