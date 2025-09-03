Cae hombre en posesión ilegal de arma de fuego en Juárez

Ciudad Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, detuvieron a José Simón J. A., en posesión de un arma de fuego tipo fusil, en la colonia Oasis Oriente.

La detención se dio en la calle Burma y bulevar Zaragoza, en donde se le marcó el alto al vehículo que conducía de la marca Chevrolet, con placas del estado de Durango,

En la revisión efectuada al automotor se localizó en su interior un arma con su cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles calibre 5.56 x 45 mm.

El detenido de 40 años edad, junto con el vehículo y el arma de fuego, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, para el seguimiento de las investigaciones por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.