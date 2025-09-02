Cae hombre en posesión de un revólver tras reporte de amenazas

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a José Guadalupe N. N. por su presunta responsabilidad en delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos y/o lo que resulte.

Policías que patrullaban la colonia Azteca atendieron el reporte de un caso de amenazas con arma de fuego en el cruce de las calles Chamulas y Tomás Alba Edison.

En el lugar, la víctima denunció que José Guadalupe N. N., de 28 años, la amenazó de muerte con una pistola tras haber sostenido una discusión por viejas rencillas, razón por la cual fue detenido el presunto responsable, mismo a quien se le aseguró un arma de fuego tipo revólver calibre 38 especial, con su cilindro desabastecido.

"Previa lectura de derechos, el ahora detenido junto con el arma, fueron consignados y presentados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).