Ciudad Juárez.– En seguimiento a una investigación por homicidio doloso, y mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Guardia Nacional, agentes del Grupo Especial de Detectives de la Subsecretaría de Estado Mayor detuvieron a un hombre por delitos contra la salud y su posible participación en un hecho violento ocurrido el pasado 19 de julio en la colonia Melchor Ocampo.

La intervención se realizó ayer, en cumplimiento de un oficio de colaboración emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE), Zona Norte.

Durante las labores de seguimiento, se ubicó una camioneta Dodge Caravan gris sin matrículas, presuntamente utilizada en el delito.

Mediante vigilancia aérea con drones, se detectó que el vehículo había sido ingresado a un taller de carrocería y pintura para cambiarle el color.

En la inspección al lugar, se localizó al conductor en posesión de un envoltorio de plástico con aproximadamente 22 gramos de una sustancia granulosa y cristalina con características de metanfetamina.

El detenido fue identificado como Edgar Iván “N”, de 36 años, quien, junto con el vehículo y la droga asegurada, fue puesto a disposición de la FGE Zona Norte para continuar con las investigaciones.

La SSPE reiteró su compromiso de actuar con eficacia y en coordinación con otras corporaciones para combatir los delitos de alto impacto en la entidad.