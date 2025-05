Cae el segundo 'Cochino de la Semana'; lo multan con más de 10 mil pesos

Ciudad Juárez.– La campaña El Cochino de la Semana inició oficialmente esta semana y, a pocos días de haber arrancado, ya se ha sancionado a dos personas. El caso más reciente involucra a un hombre que opera un taller de carrocería y pintura al aire libre en el fraccionamiento Sierra Vista.

“Arrancamos oficialmente con la campaña El Cochino de la Semana, donde la ciudadanía es quien pone las denuncias de sus vecinos que ensucian la vía pública”, explicó César Nájera, vocero municipal. Destacó que desde el lanzamiento del programa se han recibido varios reportes de vecinos a través de redes sociales y medios de comunicación.

En este caso particular, el responsable fue grabado mientras realizaba trabajos de pintura con aerosol a cielo abierto, lo que puede representar un riesgo para la salud y constituye una falta ecológica.

La Dirección de Ecología del Municipio aplicó una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a 10 mil 864 pesos.

Nájera indicó que, aunque anteriormente se habían recibido videos de personas cometiendo actos de contaminación, no se habían hecho públicos porque la estrategia aún no había sido formalmente lanzada. “Nos estuvieron llegando varios videos, pero no habíamos arrancado oficialmente. No los exhibimos porque no habíamos empezado, pero los medios nos han ayudado a promover esta campaña”, comentó.

Finalmente, recordó a la ciudadanía que pueden enviar sus denuncias a través de las páginas oficiales de Facebook de la Dirección de Limpia o Servicios Públicos Municipales.