Cae el precio del dólar

Ciudad Juárez.- Este jueves, el precio del dólar reportó una caída en su cotización respecto a los valores registrados en días pasados.

Durante un monitoreo en casas de cambio se observó que el dólar volvió a bajar, llegando hasta los 18.70 pesos a la venta.

En cuanto al tipo de cambio de compra, el dólar también registró una baja, quedando en 17.70 pesos.

En lo que respecta a sucursales bancarias, esta mañana el dólar cotiza en 17.78 pesos a la compra y 18.91 pesos a la venta.