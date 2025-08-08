Cae el precio del dólar

Ciudad Juárez.- Este viernes, el precio del dólar registró una caída de 20 centavos en su cotización.

Durante un monitoreo en casas de cambio, se observó que el dólar bajó nuevamente, llegando hasta los 18.80 pesos a la venta.

En cuanto al tipo de cambio de compra, el dólar también reportó una baja de 20 centavos, quedando en 17.80 pesos.

En lo que respecta a sucursales bancarias, el dólar cotiza esta mañana en 17.75 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.