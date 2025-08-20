Cae adulta mayor tras cateo en Infonavit Casas Grandes

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó en un comunicado que como parte de las acciones contra el narcomenudeo, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo en una vivienda del Infonavit Casas Grandes, en Ciudad Juárez, donde se aseguró droga y se detuvo a una persona.

La intervención se llevó a cabo luego de que la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) reuniera datos de prueba para que un juez de Control autorizara la diligencia en un domicilio de la calle García Sol.

Durante el operativo se aseguraron:

Una mochila tipo “cangurera” con cinco paquetes y 115 envoltorios con cocaína en polvo y piedra, con un peso de 60 gramos.

Una bolsa color café con dos envoltorios que contenían un total de 160 gramos cocaína en polvo.

Una bolsa negra con tres envoltorios que contenían 92 gramos con cocaína.

Personal de Servicios Periciales embaló lo decomisado para su análisis en los laboratorios de Ciencias Forenses.

En el lugar fue detenida Raquel P. G., de 74 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones por delitos contra la salud.