Ciudad Juárez.– El cuerpo localizado esta mañana en la colonia El Sauzal se encontraba en avanzado estado de descomposición, al grado de que solo se apreciaban los huesos y el cráneo.

El hallazgo ocurrió en un terreno con maleza, en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Presidentes Ejidales, donde una persona que pasaba por el lugar lo descubrió y dio aviso al 911.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo estaba envuelto en una cobija con cinta adhesiva, lo que dificultó su identificación inmediata.

Agentes municipales y de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de la escena y confirmaron que en esa zona ya se han registrado otros hallazgos similares.