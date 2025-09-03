Cadáver en camioneta no corresponde a primos desaparecidos en San Agustín

Ciudad Juárez.– El cadáver localizado dentro de una camioneta en la zona de El Sauzal no corresponde a ninguno de los primos desaparecidos el pasado 30 de agosto en San Agustín, según confirmaron sus familiares que acudieron al sitio del hallazgo.

Los jóvenes, de 15 y 26 años, fueron privados de la libertad mientras viajaban en una camioneta Ford F-150 azul en el poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez. Posteriormente, el vehículo fue encontrado abandonado en el cruce de Paseos del Bosque y Bosque de Duero, en la colonia Vistas de la Aurora.

Tras conocer sobre el hallazgo de un cadáver envuelto en una cobija dentro de una camioneta Trailblazer en El Sauzal, los familiares acudieron al lugar creyendo que podría tratarse de uno de los jóvenes, sin embargo, descartaron esa posibilidad.

Las autoridades continúan con la búsqueda de los primos y las investigaciones relacionadas con su desaparición.