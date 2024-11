Ciudad Juárez. – Una mujer que enfrenta violencia se encuentra atrapada en un ciclo difícil de romper, lo que requiere tiempo, apoyo y acompañamiento terapéutico. Por ello, instituciones como el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejmu) ofrecen herramientas emocionales y de toma de decisiones para ayudarlas en su proceso.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsa la campaña “Únete” para erradicar esta problemática. Este año, el lema denuncia que en el mundo, “cada 10 minutos se asesina a una mujer”.

Atención integral en Juárez

En Ciudad Juárez, Silvana Fernández, coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres, “Marisela Escobedo”, informó que en lo que va del 2024, este centro brindó alrededor de 19 mil servicios a mujeres que llegan por primera vez, pero también para aquellas que llevan un proceso subsecuente, estas atenciones pueden ser de trabajo social, psicología, área jurídica, familiar, de empoderamiento y área médica.

Esto se traduce a alrededor de 56 servicios diarios. Esta cifra aumentó con respecto al 2023 cuando para estas fechas habían alcanzado 17 mil servicios aproximadamente, dos mil menos que este año.

La coordinadora mencionó que las mujeres que solicitan sus servicios están en un ciclo que es difícil de romper y que requiere de un acompañamiento terapéutico que les permita trabajar en sus emociones y aprender herramientas para su toma de decisiones.

De acuerdo a la experiencia de esta dependencia, la mayoría de los agresores están en casa, “son parte de la familia, puede ser el esposo, la pareja, el novio, es este círculo de violencia que no permite poner fin de una manera tan inmediata” mencionó.

No obstante, hacen un llamado para “que las mujeres se acerquen y lleven sus procesos de manera independiente y de acuerdo a sus tiempos, no a los tiempos que definan los funcionarios, es a los tiempos de la usuaria”, destacó.

La funcionaria señaló que aproximadamente el 50 por ciento de las usuarias interrumpen los servicios, ya sea porque regresan con el agresor o por otras razones externas, pero eventualmente retoman su proceso. "Las veces que sea necesario trabajar con ellas, aquí estaremos para apoyarlas", aseguró.

Además de Cejum, Chihuahua cuenta con otras instituciones que atienden a mujeres víctimas de violencia como la Fiscalía Especializada de la Mujer, que se encarga de la detención y persecución del delito; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde también dan un acompañamiento integral y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) donde se encargan de toda la creación, diseño y promoción de políticas públicas, pero también a través de los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres (Cavim) que también tienen atención integral.

Estas son las instancias donde las mujeres pueden acudir, lo importante es que sea en el sitio donde ellas tengan mejor acceso o cercanía, ya sea en su lugar de trabajo, o de casa para que puedan tener seguimiento.

Exhorto a buscar ayuda

“Yo las invito a que si ustedes mismas están viviendo una situación de violencia , ya la identificaron… no teman a acercarse a un institución, aquí estamos para escucharles, para acompañarles, ustedes son las que toman las decisiones, no es la institución, nosotros solamente acompañamos y damos todas las posibilidades, sin embargo siéntanse con esa confianza de que no van a ser juzgadas, hay todo un equipo que se prepara en temas de género, entonces no van a ser juzgadas, siéntanse con la confianza de llegar y ayudarles en lo que ellas nos indiquen” exhortó.