Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Frida Nicole C., Ulises H. A. y Mayra C. C., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas y robo.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia el cruce de la calle Puerto Huelva y bulevar Zaragoza, en la colonia Las Gladiolas, se percataron de una riña entre dos mujeres y un hombre.

Motivo por el cual los oficiales intervinieron, denunciando un masculino haber sorprendido a una mujer hurtando mercancía de su negocio, por lo que, al reclamarle, la madre de la ladrona comenzó a agredirlo a golpes ocasionándose ambos lesiones.

Tras lo anterior realizaron la detención de quien dijo llamarse Frida Nicole C. de 20 años, por el delito de robo, misma a quien se le aseguró la mercancía robada, mientras que Ulises H. A. de 37 años y Mayra C. C. de 38 años, fueron detenidos por el delito de lesiones dolosas.

Previa lectura de derechos, los detenidos fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionado.