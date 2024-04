Buscará Mejía que Municipio pague la mitad de los medicamentos de juarenses

Ciudad Juárez - En el marco de su arranque de campaña por la alcaldía de Ciudad Juárez, Esther Mejía Cruz señaló que buscará subsidiar el 50% de los gastos en medicamentos de la toda la ciudadanía, sin importar si cuentan o no con alguna derechohabiencia.

Lo anterior en caso de llegar del cargo y por medio de un convenio con las farmacias locales de este municipio.

“Vamos a tener pactos para que el gobierno municipal subsidie el 50 por ciento de los medicamentos de la población en general. Por qué se perfectamente que le falta y por qué sufren los juarenses. No volveremos a ser una ciudad desprotegida y sin capacitación. No podemos dejar a los juarenses sin sus medicamentos, vamos a apoyar a toda esa gente que no tiene servicios médicos”, expresó la candidata.