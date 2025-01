Buscará Loera reunión con Ebrard y De la Fuente por cierre del Libre

Ciudad Juárez.- Luego de la aprobación realizada por autoridades estadounidenses para el cierre de importaciones y exportaciones en el puente internacional Córdoba Américas (Libre) el senador Juan Carlos Loera De la Rosa informó que buscara reunirse con los secretarios de economía y Relaciones Exteriores de México para presentar una solicitud de gestión.

El tema se ha abordado desde hace varios meses en la frontera, sin embargo, el pasado viernes la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) aprobó un plan que detalla el mecanismo para el cierre del puerto internacional a estas transacciones comerciales.

El legislador federal que representa al Estado de Chihuahua, y es presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, informó que ya ha enviado una carta al secretario de Economía. Marcelo de Casaubon, y al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en las que planteó la inconformidad y la preocupación por parte de la industria fronteriza.

“Es un error esta determinación que se tiene por GSA, que ha determinado que el puente de las Américas ya no se use para exportación e importación. Ahí sí no estamos preparados, lo que se requiere son más cruces, no menos cruces. Esto se debe tratar en un alto nivel diplomático”

Sin embargo, dio a conocer que participará el próximo fin de semana en el informe de los 100 días de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en donde buscará comunicarse directamente con ellos.

“Informarles para que se den por enterados del impacto tan negativo del cierre de este cruce que son entre el 20 y 25 por ciento de los cruces de intercambio de comercio exterior que se realizan en ese cruce. ¿A dónde van a ir a parar? El puente de Zaragoza y el cruce de Santa Teresa, no está preparado para ello”, dijo el legislador.

Apuntó que trabajará desde la comisión de la que forma parte en el Senado para que mientras no se tengan otras alternativas de cruce, no sea cerrado ese puente internacional.