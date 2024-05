Ciudad Juárez- A días de que concluyan las campañas locales, la candidata a diputada por el Distrito 09 local del partido México Republicano Enriqueta Blanco, señaló para los micrófonos de Radio Net 1490 que, de legar al cargo, buscará regularizar los predios del sector al que busca representar.

Lo anterior pues de acuerdo con la aspirante del partido gris, esta es la problemática más común de la zona y genera tanto contaminación como un peligro para los jóvenes al volverse nidos para el crimen organizado y las pandillas.

"Dentro de nuestras propuestas queremos localizar a los dueños, no se los podemos retirar, pero si les podemos pedir que pongan barreras para que no se vuelvan nidos de basura y para que no se pueda entrar, para que no se vuelvan nidos de delincuentes que perjudiquen a los jóvenes", expresó para Net Noticias, Segunda Edición.