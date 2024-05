Ciudad Juárez.– El candidato a diputado por el Distrito 04 del partido México Republicano, Enrique Muñoz, señaló para los micrófonos de Radio Net 1490 que, de llegar al cargo, buscará solventar la crisis de vivienda de Ciudad Juárez reutilizando las casas abandonadas.

De acuerdo con el candidato, el fenómeno de las casas vacías es el principal problema de seguridad en el distrito que busca representar y es preocupación de vecinos de todas las edades.

"Ya no podemos tener tanta vivienda abandonada con tanta gente que no tiene casa, por eso mismo suben las rentas. Tenemos que tirarlas, o en caso de que no tengan dueños y que todavía sean de utilidad, pues hay que buscar la manera de recuperarlas y dárselas a quienes las necesiten", expresó Muñoz.