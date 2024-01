Ciudad Juárez.- En el marco del Día Escolar de la No Violencia, autoridades educativas de Ciudad Juárez realizan esfuerzos para prevenir los abusos y el acoso dentro de las aulas.

El Colegio de Bachilleres puntualizó que para este semestre que acaba de iniciar se contempla poner en marcha el programa “Unidos por la Paz”. Mismo que pretende hacer conciencia sobre la buena conducta en los estudiantes y volver más seguras las aulas para los alumnos.

“Este semestre empezamos con el programa "Unidos por la Paz" que pretende que las aulas sean espacios seguros para nuestros estudiantes y generar áreas para reflexionar y que las clases sirvan para eso mismo, para que le digamos no al bullying, no a la exclusión y no al acoso”, explicó Laura Robledo, coordinadora del Cobach en la Zona Norte.

Además de la citada campaña, la funcionaria puntualizó que se ha trabajado de la mano de otras instituciones públicas y privadas para garantizar la seguridad de todo el estudiantado. Tal es el caso de la alianza con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), quienes habilitaron una línea de emergencia exclusiva para Cobach. Asimismo, se oferta atención psicológica a través del Instituto Chihuahuense de Salud Mental.

En el caso de la educación básica y sus 293 mil alumnos, los directivos correspondientes reiteraron que tienen todas las herramientas necesarias para prevenir y atender cualquier caso de afectaciones por violencia o acoso escolar en caso de que ocurra.

“Tenemos varios programas que tenemos para atender estos casos de violencia y las problemáticas que se han presentado entre los alumnos. Trabajamos a través de Ficosec y de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac). Si queremos decirle a los maestros que tengan estos problemas a que se acerquen con nosotros para poderlos apoyar”, dijo Andrea Ceniceros, encargada del programa de Asistencia Educativa de la Zona Norte.

Cabe señalar que, según la última Consulta Infantil y Juvenil del Instituto Estatal Electoral, el 17 por ciento de los estudiantes encuestados en el estado manifestaron haber sufrido acoso o violencia escolar dentro de las aulas por lo menos una vez en su vida.