Ciudad Juárez.- La administración de la Central de Abastos busca este año una serie de mejoras en sus instalaciones que agrupan alrededor de 81 empresas y 209 bodegas.

De acuerdo con su presidente Marcos Martínez, la Central es "completamente llena y económicamente muy activa", pero que necesita mejoras en su estacionamiento, limpieza y vialidades internas.

Este es el plan es por parte de la administración de la Central y al interior de sus instalaciones, sin embargo, al exterior, en lo que respecta a las acciones hacia la sociedad y el gobierno, también hay pendientes por resolver.

Tal es el caso de las mermas, algo que tienen que tratar con el municipio, dijo Martínez.

Incluso, aunque reconoció que el programa de Banco de Alimentos que existía en el pasado tuvo problemas que provocaron su cierre, no descartaría volver a echarlo andar.

“Tenemos alrededor de 4 años que ya no (...) regalábamos lo que se pudiera consumir para que la gente se pudiera alimentar bien, pero hubo quien las empezó a vender, y dijimos no, no vamos a dejarnos de cosas. Hemos tratado de hacer sinergia con el municipio en esto y no se ha conseguido, pero no lo vamos a echar en saco roto, vamos a seguir buscando la forma de no tirarlo”, expresó el presidente Martínez.