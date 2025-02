Buscan mantener los precios bajos de la gasolina en Juárez

Ciudad Juárez.- La medida que busca frenar el precio de la gasolina a nivel nacional tendría un impacto directo en la frontera, ya que protegería el estímulo que permite que, en ciudades como Juárez, este combustible mantenga un precio competitivo con respecto a los de ciudades de la fronterizas de Estados Unidos, aseguró Fernando Carbajal, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), organismo que representa al sector gasolinero nacional.

Esto sucede mientras que en Juárez el costo de 19 pesos y más por litro se ha impuesto en diversos grupos gasolineros, mismos que venden el combustible entre 19.01, 19.09, 19.48 y 19.49 pesos, las más caras; y 17.99, 18.35, 18.59 y 18.99 las más económicas al día de hoy, de acuerdo a los costos publicados hoy por Gasapp.

El presidente de la Onexpo en Juárez explicó que esto sucede luego de los acuerdos que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la presidencia de la república consiguieron con la dirigencia de la Onexpo en busca de frenar los altos costos en los precios del litro de gasolina.

“Buscan que la ganancia no sea de más de dos pesos por litro, ahí van a bajar los precios, (pues) al rato se vienen aquí a Juárez y a nosotros no nos conviene, no hay que ceder a esa petición porque peligramos con el estimulo (exclusivo de la frontera), eso depende de los grupos (empresas), pero sí nos van a obligar a que no pase de los 2 pesos más por litro, con respecto al margen de ganancia”, expresó el presidente de Onexpo en Juárez.

Este encuentro surge luego de que hace semanas Profeco realizó recorridos por estaciones de gasolina en el país, y colocó mantas para denunciar públicamente a las empresas que presentaban altos precios.

El principal acuerdo de este encuentro fue que los ingresos en las estaciones de gasolina, no deben superar los 2 pesos por litro a nivel nacional, expuso el empresario.

Los empresarios gasolineros esperarían entonces la consolidación de este acuerdo para que el precio del litro de gasolina no tenga costos más altos, sobre todo en la franja fronteriza norte.