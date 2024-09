Ciudad Juárez.- Jorge Bermúdez, socio y expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), aseguró que se busca que cada vez haya más empresas de automatización y alta tecnología en Juárez. D

El empresario descartó que esto tenga algún riesgo para la generación de empleos. "No hay ningún riesgo, el riesgo es para el que de plano no trabaja y no hace nada, pues se va a quedar en ese nivel", aseguró.

Presente durante la inauguración de Kurtz-ersa, el empresario constructor se refirió al trabajo de promoción que se hizo directamente en Alemania para lograr que esta empresa, con actividad desde 1776 y siete generaciones de trabajo relacionado con la electrónica, se estableciera en Juárez.

"A esa persona yo la fui a visitar a Alemania a la planta de Kurtz-ersa, que hace productos electrónicos, el 80 por ciento de los productos electrónicos tiene productos de ellos y ya lo convencimos de que se viniera aquí a Juárez. Son una empresa pequeña, pero que contrata solo ingenieros de alta especialidad", relató el constructor, quien resaltó la importancia de que esta empresa de alta tecnología ya eligió a Juárez.

Quien fuera presidente de CMIC comentó que la relocalización no es un fenómeno nuevo para la industria, solo que derivado de las tensiones políticas entre China y Estados Unidos, además de las repercusiones de la pandemia, se propició el traslado de estas industrias al lugar más cercano de su principal mercado, Estados Unidos.

"Nosotros (Juárez) siempre hemos estado aquí, nadie nos ha movido, entonces el chiste es traer esas empresas para que estén cerca del mercado de Estados Unidos, pero la tendencia es todas las empresas y depende de cada una de ellas, porque todas van a querer estar cerca de...y no salirse del mercado", dijo Bermúdez.

El mensaje ahora es para los jóvenes, dijo el arquitecto Bermúdez, ellos deben estudiar todo lo que tiene que ver con ingeniería, mecatrónica, electrónica, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías que están surgiendo ahora.