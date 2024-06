Ciudad Juárez.– “Yo estaba así, mire bien gordote (señaló el señor abriendo sus brazos), tenemos 3 meses viniendo por agua de 'El Pocito'", comentó el señor Alberto, uno de los cientos de personas que acuden a este lugar ubicado en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, por lo que llaman el agua milagrosa.

"El Pocito" o manantial, como lo conoce la gente, es un conducto natural de agua que ha brotado de entre los cerros por muchos años, pero le han hecho adecuaciones para que los visitantes puedan tomar el líquido con mayor facilidad, como colocarle un tubo de plástico.

El lugar está ubicado a la altura de las letras del cerro "CD JUAREZ LA BIBLIA ES LA VERDAD LEELA". Está lleno de árboles, los cuales se alimentan de este nacimiento natural de agua.

Las personas que acuden hacen fila para llenar sus galones y algunos creen que el agua es curativa, tal como lo describen algunas personas:

“Yo digo que sí es curativa, porque aquí se oyen comentarios de que les ha quitado a la gente la diabetes y otras enfermedades”, describió Virginia Mesa, quien llenaba más de 10 garrafones.

Otro de las personas que estaban en el lugar comentaron que este líquido es mejor que el de la llave.

“Es mejor que el agua de la llave, es fresca y buena, no tiene sabor, venimos de la colonia Felipe Ángeles”, relato Rafael Landeros.

“Yo vengo de la calle Arroyo Colorado, ya tengo como 15 años viniendo, con la otra se me hincha la panza y con esta no, me tomo un galón de esta agua diario”, explicó Santos, otro de los señores que hacían fila esperando su turno para llenar sus botellas.

Para otras personas el agua que les brinda "El Pocito" les hidrata más que la de garrafón o la que sale en sus hogares.

"Yo vengo de la colonia Hidalgo pero trabajo en la Felipe Ángeles y llego de pasada porque esta agua es natural los minerales que trae rehidrata mejor que la el agua embotellada", finalizó Edgardo Ferrales.