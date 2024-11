El fenómeno de movilidad humana que ha caracterizado a esta ciudad fronteriza desde su fundación, ha llevado en los últimos años a la necesidad de buscar incluir a las poblaciones en contexto de migración internacional a la vida cotidiana, comunitaria y laboral, por lo que se han impulsado estrategias para brindar ayuda humanitaria e independencia económica.

Uno de los proyectos es el del comedor de Catedral, el cual es atendido por la comunidad católica del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, quienes brindan platos de comida caliente a personas en movilidad que se acercan solos o en familia; además cuentan con redes de apoyo para orientar con la apertura de perfiles de solicitud de asilo ante CBP-One, asesoría legal, atención médica, entre otros servicios otorgados por organizaciones internacionales aliadas como:

- Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en ingles).

- Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

- Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés).

- Médicos por el Mundo.

Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio, compartió con Netnoticias que de forma distinta a lo esperado, el flujo de personas bajó, de hasta 800 usuarios que se acercaban diariamente en el primer semestre de este año, a solo 150 personas actualmente; pero eso no refleja un menor tránsito de personas, sino un cambio en el fenómeno de migración y en la forma de relacionarse con la comunidad en la que se encuentran, algunos de ellos en espera de una cita ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

“Mucha gente dice ‘no hay gente, no hay migrantes, no están en los albergues, no están en el río’, pero están en todas partes, en todos los edificios, rentando cuartos, rentando casas. Pero también ya aprendieron a sobrevivir, a no hacerse visibles para evitar que los vayan a deportar, que los vayan a secuestrar, que la policía los agarre, hay mil cosas que ellos aprendieron a hacer para sobrevivir en Juárez”, explicó conforme al monitoreo y los testimonios de las personas que reciben en el comedor.