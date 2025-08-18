Ciudad Juárez. - El pasado domingo, administrativos y encargados del Estadio 20 de noviembre se percataron que habían abandonado a cinco cachorros dentro del lugar.

Este lunes se realizó el llamado a la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) para solicitar el apoyo o resguardo de los canes aparentemente en estado de desnutrición, pues es notorio la desmejora de su cuerpo.

David Serna, encargado del estadio, mencionó que hasta el momento no habían sido reclamados y se buscó al dueño, sin embargo, no lograron tener éxito, al no poder tenerlos en este espacio; además de solicitar el apoyo de DABA, se extendió la invitación a quienes deseen adoptar a alguno de los cachorros.

“Nosotros ya les dimos de comer, les dimos agua y los tenemos aquí en los jardines del estadio, incluso los cachorros ya anduvieron jugando en el campo de fútbol con los niños, pero no podemos tenerlos aquí, por eso es que buscamos alguna familia que quiera brindarles un espacio en su hogar y puedan recibir un cuidado digno”, explicó el profesor Serna.

Los interesados en adoptar a alguno de estos perritos pueden solicitar información directamente en el Estadio 20 de noviembre o a la Dirección de Atención y Bienestar Animal.