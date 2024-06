Buscan fecha límite para que camiones de personal cumplan con la ley

Ciudad Juárez.– Santiago de la Peña, secretario de gobierno, estará en Ciudad Juárez esta semana para tratar la grave situación del transporte de personal y la serie de accidentes que han cobrado la vida de varias personas en la frontera. El funcionario se reunirá con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así lo adelantó Isela Molina, presidenta de Canacintra y coordinadora en turno del CCE.

Para los empresarios, el punto principal a tratar para el próximo jueves es el cumplimiento y apego a la ley, ya que consideran que, si bien es cierto que contratar un servicio de transporte que opera de manera irregular es una falta, también lo es la ausencia de regulación por parte de la autoridad.

“Si el gobierno permite que haya camiones que no cumplen ni con el año modelo, ni con el registro, ni teniendo choferes con licencia, es responsabilidad del gobierno, que es un ente que lo regula, y una de las propuestas es que se ponga una fecha límite para que se cumpla”, comentó la coordinadora del CCE.

La empresaria adelantó que cuentan con una lista de peticiones que tienen que ver con el cumplimiento a la ley y recordó que el transporte de personal surge como una necesidad.

“En realidad la maquiladora no debería ni siquiera de estar teniendo necesidad de contratar transporte de personal que vayan hasta sus casas y los lleven hasta sus centros de trabajo, si la ciudad cumpliera con el transporte que una ciudad industrial requiere, entonces hay mucho trabajo que hacer”, estimó la coordinadora del CCE.

Reconoció que sacar de circulación a los camiones que incumplen sería un colapso para la ciudad, sin embargo, buscarían que hubiera un plan alterno donde no se llegue a estos extremos y que los propietarios de camiones sepan que tienen una fecha límite para cumplir, de lo contrario, los van a sacar de circulación.

Para Isela Molina, el accidente donde murió una pareja y un menor sigue hospitalizado, es un evento que se pudo evitar “si los transportistas cumplieran”, dijo la empresaria, quien descartó hablar de corrupción.

“No tengo evidencia, pero tampoco lo dudo, pero explícame entonces cómo en esa maquiladora que contrató ese camión que no cumple con el año modelo, que lleva un chofer que no tiene licencia, que no está capacitado, cómo siendo la maquiladora tan exigente para poder ser proveedores de la maquiladora tenemos que cumplir del 1 al 10, explícame como fue posible un caso así”, cuestionó Molina.