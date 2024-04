Buscan contratar 300 capacitadores y supervisores electorales

Ciudad Juárez.- La segunda convocatoria para la contratación de 300 supervisores y capacitadores asistentes electorales (CAE's) dio inicio hoy, la cual se realizará previo y durante la jornada electoral del próximo 2 de junio; estos se encargarán de los trabajos que haga la Asamblea Municipal Juárez (AMEJ) del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Olga Hernández, consejera presidenta de la AMEJ, informó que en la primera convocatoria fueron alrededor de 600 aspirantes que completaron el registro, sin embargo no todos concluyeron el proceso.

"Por alguna razón el 30 por ciento de ellos no asistió al examen, (no lo aprobaron 36 personas) obviamente ya no fueron considerados, pero para esta segunda convocatoria los vamos a llamar. Desde el miércoles hasta hoy hemos estado entrevistando a los 350 que aprobaron el examen", explicó la funcionaria electoral.