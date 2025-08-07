Buscan a Raúl Dávila, desaparecido en Ciudad Juárez
Foto: Cortesía

Ciudad Juárez.– Familiares, amigos y conocidos de Raúl Dávila Dueñez, de 66 años, solicitaron ayuda de la comunidad para localizarlo, luego de que desapareció el pasado 30 de julio, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Raúl mide 1.65 metros, tiene cabello entrecano, regular lacio; de tez trigueña clara, complexión delgada; ojos café oscuros, nariz recta, mediana y boca pequeña simétrica.

Como seña particular se informó la ausencia del meñique izquierdo.

El día de su desaparición llevaba una playera tipo polo color azul, pantalón color caqui y zapatos crocs negros.

Quien cuente con información sobre su paradero puede comunicarse al 911, al 089 de Denuncia Anónima.

Imagen
Cortesía
Compartir:
Tal vez te interese
Trump dice que planea imponer un arancel del 100% a chips de cómputo
Internacional Trump dice que planea imponer un arancel del 100% a chips de cómputo
¿Necesitas cubrir tu servicio social? en La Rodadora hay un lugar para ti
NetTV ¿Necesitas cubrir tu servicio social? en La Rodadora hay un lugar para ti
Publicidad
Enlaces patrocinados