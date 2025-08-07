Buscan a Raúl Dávila, desaparecido en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.– Familiares, amigos y conocidos de Raúl Dávila Dueñez, de 66 años, solicitaron ayuda de la comunidad para localizarlo, luego de que desapareció el pasado 30 de julio, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Raúl mide 1.65 metros, tiene cabello entrecano, regular lacio; de tez trigueña clara, complexión delgada; ojos café oscuros, nariz recta, mediana y boca pequeña simétrica.

Como seña particular se informó la ausencia del meñique izquierdo.

El día de su desaparición llevaba una playera tipo polo color azul, pantalón color caqui y zapatos crocs negros.

Quien cuente con información sobre su paradero puede comunicarse al 911, al 089 de Denuncia Anónima.