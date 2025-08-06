Buscan a Mildred Caldera, desaparecida en la colonia Zacatecas

Ciudad Juárez.– Familiares, amigos y conocidos de Mildred Caldera González, de 15 años de edad solicitaron ayuda de la comunidad para localizarla, luego de que desapareció el pasado 8 de junio, en calles de la colonia Zacatecas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Mildred mide 1.65 metros, tiene cabello castaño oscuro, ondulado y corto; de tez morena clara, complexión mediana; ojos café oscuros, nariz recta, chica, base angosta y boca chica de labios delgados.

Como seña particular se informó que tiene un tatuaje en el hombre izquierdo en forma del planeta Saturno, tiene un tatuaje en el hombro derecho con la leyenda “Ernesto”, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho en forma de flores.

El día de su desaparición, llevaba una blusa en color blanca con flores, pantalón de mezclilla color azul claro y sandalias color morado.

Quien cuente con información sobre su paradero puede comunicarse al 911, al 089 de Denuncia Anónima.