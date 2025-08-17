Buscan a los familiares de Alma Norma Rodríguez de 73 años

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de Alma Norma Rodríguez Chávez.

En un comunicado se informó que el resguardo se realizó luego de que agentes municipales en la colonia El Barreal, atendieron un llamado al número de emergencia 911, donde reportaban a una persona extraviada en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Bolivia.

Los oficiales procedieron al resguardo de Alma Norma Rodríguez Chávez de 73 años, quien refirió solo recordar su nombre, para luego trasladarla al departamento de Trabajo Social en la estación de Policía del Distrito Universidad, donde fue recibido por personal en turno.