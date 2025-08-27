Buscan a hombre que asaltó tienda y disparó contra su dueño en Juárez

Ciudad Juárez.– Los propietarios de una tienda de abarrotes que fue asaltada el pasado lunes 25 de agosto en la colonia Granjas de Chapultepec solicitaron la ayuda de la comunidad en Juárez para identificar a uno de los tres involucrados en el atraco. De acuerdo con los afectados, las autoridades municipales lograron arrestar a dos de los presuntos delincuentes, un joven y una mujer, sin embargo, uno de los presuntos delincuentes continúa sin ser identificado.

El video del momento del atraco fue grabado por cámaras de seguridad del negocio y compartido a Netnoticias. En el clip se puede observar el momento en que los dos sujetos llegan al negocio, identificado como Abarrotes Gerliz, y accionan un arma de fuego para intimidar a los propietarios.

Segundos más tarde, los dos reponsables logran salir del negocio con el dinero para posteriormente hubir a bordo de dos vehículos, un Mustang negro con una franja roja y un Nissan Altima guinda. En la huida, de acuerdo con los denunciantes, uno de los disparos logró herir a uno de los propietarios.

En un comunicado, la Policía Municipal confirmó que logró la detención de dos de los presuntos involucrados, quienes viajaban en el Mustang. El arresto se hizo en un operativo en la avenida De los Aztecas y calle Profesora María Edme Álvarez, de la colonia Independencia II.

En el vehículo viajaban Amy Janine R., originaria de El Paso, Texas, y su cómplice, un adolescente. Se les localizó un arma de fuego tipo pistola calibre .40, un cargador con 10 cartuchos útiles del mismo calibre y dinero en efectivo distribuido en billetes de diversas denominaciones, con un total de 2 mil 100 pesos.

El hombre que continúa sin ser arrestado vestía en el momento del asalto una camiseta roja, short y gorra de los Dodgers de Los Ángeles.

Las personas ofrecen recompensa para quien dé información que lleve a su captura.