Buscan a Derek Aaron Rodríguez, desapareció en Juárez

Ciudad Juárez.- Familiares de Derek Aaron Gómez lo buscan ya que está desaparecido dese el 22 de agosto.

Derek, de 17 años, tiene como señas particulares una cicatriz en el oído derecho.

El adolescente fue visto por última vez en la colonia Anáhuac desde el 22 de agosto y no se ha sabido nada de su paradero.

Vestía una playera blanca como pantalón de mezclilla negro y tenis blancos.

En caso de información que ayude a localizar a la adolescente puede comunicarse al servicio de Emergencias 911, al 089 Denuncia Anónima o a la Fiscalía General del Estado (FGE) (656) 629 3300, extensiones 56455 y 56319.