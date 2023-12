Buscaba a su padre y lo encontró sin vida

Ciudad Juárez.- Después de varios días de perder contacto con su padre una mujer acudió a su domicilio y lo encontró sin vida, con rastros de sangre en la boca.

Cargando...

Luego del terrible hallazgo la mujer marcó al 911 para reportar el deceso de su padre, por lo que arribaron elementos policiales a la vivienda.

La mujer identificó a su progenitor como Heriberto Peña de 77 años de edad, quien además de padecer de anemia y dificultad para ver fue encontrado sin vida con un golpe, producto de una aparente caída, ya que en la vivienda no se encontraron cerraduras forzadas ni desorden.

Agentes investigadores de la Fiscalía confirmaron que no se encontraron evidencias de violencia, además los vecinos no escucharon ruidos extraños, ni mucho menos detonaciones de arma de fuego, no obstante, el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

Cargando...

El adulto mayor fue encontrado dentro de su casa ubicada en el cruce de las calles Santander y Noruega de la colonia San Antonio, alrededor del mediodía de hoy.