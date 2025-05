Ciudad Juárez.- Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) acudió a la ciudad de Tlaxcala para conocer las obras de una planta tratadora instalada con tecnología alemana.

Sergio Nevárez Rodríguez, director de la descentralizada, informó que acudieron a aquella ciudad para analizar la planta terciaria de tratamiento, con una capacidad de 950 litros por segundo en una superficie muy pequeña, con el objetivo de replicar la tecnología que se utilizará en la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) “El Barreal” que se instalará en el suroriente de la ciudad.

El funcionario explicó que en Tlaxcala no se cuentan con infraestructura hidráulica, ya que no se cobra el agua y tienen que almacenar la lluvia pluvial para poder abastecerse del recurso, sin embargo, aquí en Ciudad Juárez no llueve por lo que no se puede almacenar.

La PTAR se planea construir en la avenida Miguel de la Madrid, la cual estará en capacidad de suministrar agua tratada suficiente para los procesos industriales de las plantas existentes y las que se construirán en ese sector que se encuentra en crecimiento, tanto industrial como habitacional.

Nevárez Rodríguez comentó que la intención es comenzar con 500 litros por segundo, aumentar a 750 y llegar a los mil litros, sin embargo, actualmente el organismo operador no cuenta con los recursos suficientes para la construcción de la obra, la cual requiere una inversión de mil 100 millones de pesos, por lo que tendrán que buscar un crédito para solventar el proyecto.