Busca IEE Chihuahua visibilizar su rol ante posible reforma electoral

Ciudad Juárez. – Ante un escenario donde se habla de una reforma electoral, en esta ocasión de manera más fuerte y aun sin conocer detalles de la misma, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua (IEE) reconoció que se hace necesario visibilizar la actividad que el instituto realiza desde lo local.

De visita en Juárez, Yanko Durán, consejera presidenta del IEE, habló de la necesidad de fortalecer la democracia, de forma general y también coyuntural, a propósito de una posible reforma electoral.

“Una de las funciones principales del instituto es organizar elecciones, lo cual lleva implícito el fortalecimiento de la democracia, además de los procesos constitucionales de gubernaturas, presidencias, diputados y ahora es también la elección judicial”, mencionó.

“Las actividades que realiza el instituto no únicamente es la organización de procesos, sino el proporcionar las herramientas a la ciudadanía para que ellos puedan hacer uso de los derechos que tienen como ciudadanía para cuestionar, por ejemplo, las actividades de las autoridades que eligen a través del voto popular, pero además de darle también a conocer todas aquellas actividades que pueden realizar con el propósito de incentivar, primero que nada, informarse, conocer sobre la educación cívica y sobre cómo pueden participar en la ciudadanía en este fortalecimiento”, agregó.

Insistió que las actividades de fortalecimiento buscan satisfacer de manera general y coyuntural la democracia, porque es la actividad que siempre realizan y la que siempre han estado a la mano de la ciudadanía y con las puertas abiertas generando la información pertinente “más que nunca en este momento que estamos en esa coyuntura”, aseguró la funcionaria electoral.