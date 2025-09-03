Busca el PAN ampliar su afiliación; facilita el proceso

Ciudad Juárez.– De cara al proceso electoral de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) busca ampliar su padrón de afiliados y, además de facilitar el trámite, también pondrá a disposición una aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Eduardo Rivera Pérez, secretario nacional de Desarrollo Social, informó que se trata de una estrategia nacional de resurgimiento del partido con el objetivo de mantener una cercanía con la ciudadanía.

Señaló que están abiertos a la recepción de candidaturas, sin importar si se trata de personas recientemente afiliadas o de aquellas que ya tienen varios años dentro del PAN, sin dejar de lado la experiencia y la aportación que han realizado en las diversas batallas políticas de Acción Nacional.

Habló también de la construcción de Consejos Ciudadanos, entre otras actividades en las colonias, para que la gente los reconozca como una alternativa.

Por otra parte, Rivera Pérez indicó que, más allá de la percepción nacional, en varios estados del país existe un descontento hacia el actual gobierno federal. En el caso particular de Chihuahua, aseguró que el resultado será adverso a Morena, contrario a lo que pronosticó Luisa María Alcalde como líder nacional al señalar que gobernarán en 2027. Afirmó que, por el contrario, incluso el PAN en Juárez obtendrá el apoyo suficiente para mantener el estado.