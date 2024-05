Ciudad Juárez.- Como parte de las actividades del Festival del 5 de Mayo en la Plaza de la Mexicanidad, la cantante potosina Ana Bárbara fue la encargada de poner fin a la serie de conciertos de este fin de semana.

Comenzando su actuación de manera puntual, Altagracia Ugalde Motta, más conocida como Ana Bárbara, agradeció a los asistentes por su permanencia.

A pesar de ser domingo y de que al día siguiente todos tenían que trabajar, decidieron pasar la noche en la Plaza de la Mexicanidad con ella, cantando y disfrutando de los éxitos que han marcado sus 30 años de trayectoria.

La cantante interpretó temas como "Nada", "La trampa", "Como me haces falta", "Me asusta pero me gusta", "Ya no creo nada", "No lloraré", "Quise olvidar", "Bandido", "Te regalo la lluvia", "Deja", "Loca" y "Lo busqué", entre otros, acompañada por el público fronterizo, mostrando su aprecio y cariño.

Además de ser cantante, Ana Bárbara es compositora, cantautora, actriz, coreógrafa, productora discográfica y guitarrista. Su debut en un escenario fue representando a su estado natal en el certamen de belleza "Señorita México" en 1989. Lanzó su primer álbum en 1994 y fue nombrada embajadora de la canción ranchera, llegando a cantar frente al fallecido Juan Pablo II en el Vaticano.