Ciudad Juárez.- Al explicar que con el paso de los años su salud se ha deteriorado, y su energía no es la misma para recorrer las calles de la ciudad en busca de su hija, la señora Luz Elena Muñoz Navarro, mamá de Nancy Ivette Navarro Muñoz, desaparecida el 13 de julio de 2011, compartió que en su cotidianidad busca a su hija en el transporte y en las esquinas esperando poder encontrarla.

“Se pierde mucho tiempo en la investigación, no dan resultados, ni para bien ni para mal. Yo cuando voy en el transporte en las esquinas volteo y veo a las muchachas, que yo no sé si se están ahí prostituyendo, pero busco a mi hija y no me importa. Yo quiero volver a verla y recuperarla”, dijo la señora Luz.