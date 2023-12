Brindis sin alcohol

Cuando una persona padece alcoholismo arrastra a los miembros de su entorno cercano a un proceso de caos, enojo, frustración y dolor. El enfermo o enferma parecen distantes y autodestructivos al no poder dejar de beber, en esta época decembrina es cuando el consumo se dispara y las familias experimentan mayor violencia doméstica.

El sufrimiento de esos seres queridos es una de las consecuencias de esta enfermedad y no siempre se atiende, esto provoca desintegración familiar, la pérdida de empleo, el abandono de enfermos y una serie de consecuencias sociales y económicas que afectan a miles de personas.

Los grupos de Al-Anon surgen desde 1951, hasta 1973 en México, con la intención de sumar una red de soporte a los familiares y amigos de personas que padecen un trastorno de adicción al alcohol u otras sustancias. Dos de sus integrantes comparten a Revista NET el proceso de integrarse y continuar el proceso permanente de apoyo mutuo dentro de esta agrupación para aprender a sanar, a nivel personal y familiar.

‘Luna’ y ‘Estrella’, dos vidas paralelas

“Cuando se acercan las fiestas decembrinas, se da mucho el caso que agarra la gente la fiesta y duran días ‘borrachitos’, esto ocasiona situaciones incómodas no solo para la persona que toma, sino para todos los que están a su alrededor… empieza a haber rencores, maltratos, pleitos, problemas… En este grupo, las personas que convivimos con esa persona enferma es en donde hemos encontrado una mejor manera de vivir”, comparte “Luna” una de las mujeres que sobrelleva el problema del alcoholismo de su pareja.

En este grupo se aprende a vivir mejor con o sin la persona que padece la adicción, explica Luna, “lo que en el grupo buscamos, y se ha logrado en mi caso personal, es que tenemos una forma de vivir tranquila, te encargas de vivir bien tú… y no estar vigilando a esa persona”.

En el caso de “Estrella”, su compañero ya no es un alcohólico activo, pero comenta: “el problema no es solo tapar la botella es un problema emocional… ya el hecho de ir al grupo me ayudó a empezar a voltearme a ver: ¿qué estaba haciendo?, y ¿por qué estaba con esa pareja? Al empezar a ver mis problemas, empecé a ver que tengo antecedentes de tener un papá alcohólico… es así que empiezo a descubrir mi neurosis y mis problemas de cómo me engancho con esa persona”.

En ambos casos, estas mujeres empiezan a ver su entorno personal, comienzan a ser ellas mismas su prioridad, para poder dar el primer paso.

“Dejo a mi pareja en paz y empieza a haber armonía, a pesar, de que él no estaba en un grupo… pero comienzo yo a cambiar y mi pareja también. Parecía algo mágico… por eso estoy yo ahí”.

Apoyo mutuo y voluntad

Al-Anon tiene como fórmula de ayuda conciliar las experiencias de familiares y amigos de alcohólicos o dependientes a sustancias, además se adoptan los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos (AA), estos son unos postulados de vida para reconocer los problemas, la forma voluntaria de aceptar la ayuda de otras personas e ir encontrando un rumbo de paz basado en valores, la agrupación aclara que se puede ser o no creyente, ya que no es un requisito para integrarse, aunque el tema de la espiritualidad está integrado.

Estrella es una profesional de la Psicología, sin embargo, analizar la conducta humana no es suficiente para mejorar comportamientos propios, hace una analogía con el doctor que se receta a sí mismo, “a veces, te tiene que revisar otro médico”.

El acercarse a la agrupación es fácil, mantenerse es lo importante para generar un cambio de vida. El primer paso consiste en reconocer esa necesidad de ayuda.

Luna recuerda que una amiga le decía: “estaría bien que acudieras a un grupo”. Ella afrontaba muchos momentos difíciles, la muerte de sus padres, la jubilación, el problema de alcoholismo de su pareja…“entré en una crisis de depresión”.

“Hace años que mi esposo no toma como tomaba. Salía de la escuela el viernes y ya regresaba el domingo hasta en la tarde y en ¡qué condiciones!... cuando llegaba le decía: ¡ya es la última que me haces!, etc., el señor se dormía y la loca de la casa era yo”. Algo que considera importante en el grupo es que siente que no es juzgada, sino escuchada.

“Cuando se tiene un hijo o algun familiar con adicciones, se les trata de invitar y decirles que hay programas también para ellos pero, muchas veces, mientras él no pida la ayuda no se puede”. En su vida y hogar, todo era muy complicado, comparte: “dicen que hasta que no tocas fondo no pides ayuda”.

En el caso de Estrella, en esta parte de autodescubrimiento, observa que seguía patrones equivocados, reconoció su baja autoestima y otros factores que no le permitían tomar decisiones positivas hacia su persona. “Mi papá era alcohólico, era muy serio y cuando tomaba se ponía muy alegre, muy cariñoso y a mi mamá pues le encantaba… pero había el problema de que se gastaba el dinero”, para ella, de manera inconsciente, muchas mujeres repiten patrones de conductas que observaron en su infancia, entender esto, permite corregir lo que no aporta de manera positiva en sus relaciones interpersonales.

Extender la mano para sanar

“Mis hijas están yendo al grupo, no las invité, no tienen problemas de alcohol en sus casas. En una ocasión me dice la mayor sí yo puedo llevar una relación y un matrimonio en armonía y aquí está la receta, pues yo vengo”, dice Luna, no solo es para familiares de alcohólicos, cualquier conflicto familiar se puede sanara aquí, con el apoyo de las y los compañeros de Al-Anon.

“Hay preámbulo que nosotras manejamos: El cambio en mi actitud es el cambio de quienes te rodean”.

Estrella comparte que: “es difícil hasta el primer paso, en mi caso, hasta derrotarse y decir ya no puedo”.

En esta agrupación el desahogo en tribuna es importante, además de ser voluntario, además del acompañamiento de una “madrina” o un “padrino”, una especie de guías y confidentes que el propio interesado elige como “coach” durante el proceso.

“A veces se avanza con una cosa y luego se retrocede, es parte de esto”, dice Luna. Lo importante es no claudicar.

Fiestas y prevención

Las integrantes de Al-Anon invitan a los parientes y amigos de personas con cualquier tipo de problema de adicciones acercarse a escuchar, compartir algo y pedir ayuda, los servicios son totalmente gratuitos, el único requisito es acudir con voluntad.

En temporada decembrina, las personas con este tipo de enfermedad que padecen esta enfermedad pueden recaer fácilmente o bien incrementar su problema de consumo.

“En mi caso, cuando mi esposo va a los festejos de su familia, los ambientes son de consumos de alcohol sin control… aprendí a cambiar ciertas cosas. por ejemplo, llegar en autos separado… y cuando empiezo a ver ese ambiente, que a mi no me gusta… ya no cargo con él, hay que dejarlo, hay que soltar”, comparte Luna. “Te acompaño como acompañante no como chofer. Después de esto, mi esposo ya para medianoche estaba de regreso (su decisión)”.

“El problema del alcoholismo es muy fuerte, es una enfermedad, no es un vicio, el pretexto puede ser una fiesta, un funeral, lo que sea… aquí la invitación es para que se acerquen para ver cómo pueden cambiar sus vidas o entender sus vidas y que de ahí surja una consciencia diferente, ahí es donde empieza a haber el cambio”, menciona Estrella. “Es una enfermedad progresiva y mortal si no se atiende”.

Alcoholismo en la actualidad

Más del 60 por ciento de los juarenses de 12 a 65 años han consumido alcohol o drogas: Al Anon.

Las fiestas navideñas incrementan también la violencia intrafamiliar, la depresión y codependencia de los familiares. El número de personas con estos trastornos de ansiedad al igual que la tendencia al suicidio, aumentó en más de un 25 por ciento en los últimos años, comentan las integrantes de este grupo.

La dependencia a sustancias en abuso es una enfermedad cerebral que provoca la búsqueda y uso compulsivo de estas sin importar las consecuencias, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que requiere un tratamiento integral, dual, conductual y psiquiátrico, se trata de un trastorno por dependencia al alcohol.

El consumo de alcohol en la población adulta mexicana es de 55.5 por ciento (Ensanut[1]), en 2020 esa misma encuesta estimó que unos 20 millones de mexicanos enfrentaban adicción al alcohol, principalmente personas que comenzaron a beber entre los 13 o 14 años promedio.

Al-Anon

A nivel mundial Al-Anon surgió en mayo de 1951 y tiene presencia en más de 130 países con unos 25 mil grupos que sesionan en más de 34 idiomas. En México nace con la asociación civil Central Mexicana de Servicios Generales de los Grupos Familiares Al-Anon, el 27 de septiembre de 1973. Suman en el país unos 3 mil 500 grupos, de acuerdo a la información oficial de la AC.

“Es importante que descubran que hay ayuda”, reitera Estrella, para su compañera Luna acudir a esta agrupación “es un regalo para uno mismo”, algo que no tiene precio.

[1] Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (Ensanut Continua 2022) representativa a nivel nacional y regional. Se estimaron las prevalencias de consumo de alcohol actual y consumo excesivo de alcohol en los últimos 12 meses y 30 días.