Ciudad Juárez.- Han pasado tres días desde que el gobierno de los Estados Unidos y conocer la cancelación de las citas otorgadas a solicitantes de asilo, a través de la aplicación CBP One y las personas afectadas continúan buscando orientación sobre lo que pasará con sus casos, por lo que la oficina de Coespo Atención Migrantes y brinda orientación.

La oficina ubicada en un segundo piso en la calle Francisco Villa y Benito Juárez, a espaldas del puente Santa Fe, atiende de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Enrique Serrano, titular del Consejo estatal de Población (Coespo) informó qué hay personas que siguen llegando a las oficinas a pedir información sobre cómo obtener su cita, sin embargo, lo único que les pueden decir es lo que ha informado el gobierno estadunidense sobre la cancelación de todos los procesos iniciados a través de la aplicación CBP One.

“Ahora les estamos dando la triste noticia de que esa facilidad ya fue cancelada indefinida por el gobierno norteamericano, voy posibilidades ahorita de hacer una solicitud de cita”, refirió el funcionario estatal.

Preciso que también se les informa sobre sus derechos y se les brindan servicios como:

- Alimentación.

- Solicitud de documentos en línea.

- Área lúdica para las infancias.

- Conexión a internet.

“Pueden permanecer aquí todo el día, hay alimentos y bebidas para todos”, refirió Serrano acerca de que el Centro de Atención a Migrantes (CAIM) es un espacio que seguro.

Las personas que se encontraban en la sala de espera de dicha oficina, comentaron a este medio que varios de ellos no contaban con cita, pero le estuvieron intentando por meses a través de la aplicación CBP One y ahora que ya no pueden intentarlo, esperan nueva información o ayuda para volver a sus lugares de origen.