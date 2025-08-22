Bomberos trabajan en su día para mantener a salvo a los juarenses

Ciudad Juárez.- En México el 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero, y esta tarde con el despliegue de 14 elementos del Departamento de Bomberos atendió un incendio en una vivienda y dos negocios en la colonia Manuel Valdez.

Durante más de dos horas el personal de emergencias trabajo para sofocar el fuego que se expandió en tres domicilios debido a los materiales altamente inflamables.

Con la intervención de tres máquinas extinguidoras y el apoyo de dos unidades cisterna, los Bomberos sofocaron el incendio que también causó daños a dos vehículos tipo pickup y dos camionetas.

Sergio Rodríguez, director general de Protección Civil informó que el Departamento de Bomberos ha realizado despliegues para cuatro emergencias durante este viernes, por lo que en su celebración continúan con el trabajo diario para salvaguardar la integridad de los juarenses.