Ciudad Juárez.- Cada 22 de agosto es conmemorado el Día Nacional del Bombero, por lo que elementos de la localidad deciden festejar junto a la comunidad esta fecha con una carrera recreativa alrededor de sus instalaciones.

El capitán Juan Robles mencionó que para el Cuerpo Heroico de Bomberos el tener un acercamiento con los juarenses lejos de un siniestro, es una manera de retribuirles parte del apoyo y aprecio que se les tiene por su labor.

“Con estas actividades involucramos a las personas que no forman parte de nuestro equipo de trabajo, a un espacio de convivencia familiar, deportivo y recreativo, por eso es que desde hace unos años decidimos abrir esta convocatoria, logrando una buena respuesta no solo de nuestras familias y amigos, también de la comunidad running”, enfatizó el capitán.

La distancia a recorrer es de 4.5 kilómetros y tomará el carril extremo derecho de la avenida Heroico Colegio Militar hasta el retorno del bulevar Cuatro Siglos, para ingresar por El Chamizal en la calle Costa Rica.

Agentes de Seguridad Vial realizarán el cierre intermitente de la avenida a partir de las 5:30 de la mañana y el equipo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez llevará a cabo la organización del evento, dando el banderazo de salida a las 6:00 de la mañana.

A través de un registro gratuito, los interesados podrán participar y llevarse una de las playeras y medallas conmemorativas que se entregarán a los primeros 200 participantes en llegar a la meta.