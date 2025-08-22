Ciudad Juárez.- Un incendio en dos viviendas y un negocio se encuentra siendo sofocado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos en la colonia Manuel Valdez.

La humareda de color negro fue visible a varias cuadras a la redonda, por lo que vecinos alertaron a las autoridades y permanecieron atentos a los trabajos de los apaga fuego.

Los bomberos fueron desplegados en toda una cuadra, por lo que las vías se encuentran cerradas desde el cruce de la calle Cuauhtémoc y Guachochic.