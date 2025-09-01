Bloquean acceso del Juan Pablo tras choque

Ciudad Juárez.- Un percance vial bloqueó un retorno y acceso del bulevar Juan Pablo II durante la tarde de este lunes.

Se trata de un vehículo tipo sedán de la marca Nissan en color gris y un tráiler que impactaron por una omisión de un semáforo.

El choque se registró en el acceso al bulevar Francisco Villarreal Torres, mismo que es de un solo carril por lo que el tráfico en la zona fue mermado.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron para realizar el peritaje y determinar cuál de los dos conductores omitió el semáforo para que se haga responsable por los daños.